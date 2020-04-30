Индекс самоизоляции в Казани составил всего 1,9 балла

В Казани индекс самоизоляции упал до 1,9 балла. Среди городов Татарстана хуже показатель только у Набережных Челнов — там он составляет 1,6 балла.

В целом во всех городах на улице много людей. В Зеленодольске показатель составляет 2,4 балла, в Нижнекамске — 2,3, в Альметьевске — 2,2, в Чистополе — 2,1. Дисциплинированней всего оказалась Елабуга, где показатель составляет 2,5 балла.