В мае из Казани открываются прямые рейсы в Горно-Алтайск

С 5 мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» начинает полеты в Горно-Алтайск из Казани и Омска.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам. Так, из столицы Татарстана планируется вылет в 6.50, самолет прилетит в Горно-Алтайск в 14.50.

Обратный вылет из Горно-Алтайска запланирован в 15.30, рейс будет в Казани в 15.50. Отмечается, что для каждого аэропорта указано местное время, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Стоимость авиабилета Казань — Горно-Алтайск в одну сторону составит от 6 090 рублей при условии приобретения авиабилета на сайте авиакомпании.