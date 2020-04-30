В мае из Казани открываются прямые рейсы в Горно-Алтайск
С 5 мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» начинает полеты в Горно-Алтайск из Казани и Омска.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам. Так, из столицы Татарстана планируется вылет в 6.50, самолет прилетит в Горно-Алтайск в 14.50.
Обратный вылет из Горно-Алтайска запланирован в 15.30, рейс будет в Казани в 15.50. Отмечается, что для каждого аэропорта указано местное время, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.
Стоимость авиабилета Казань — Горно-Алтайск в одну сторону составит от 6 090 рублей при условии приобретения авиабилета на сайте авиакомпании.ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым