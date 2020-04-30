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В мае из Казани открываются прямые рейсы в Горно-Алтайск

10:12, 30.04.2020
В мае из Казани открываются прямые рейсы в Горно-Алтайск
Фото: realnoevremya.ru

С 5 мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» начинает полеты в Горно-Алтайск из Казани и Омска.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам. Так, из столицы Татарстана планируется вылет в 6.50, самолет прилетит в Горно-Алтайск в 14.50.

Обратный вылет из Горно-Алтайска запланирован в 15.30, рейс будет в Казани в 15.50. Отмечается, что для каждого аэропорта указано местное время, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Стоимость авиабилета Казань — Горно-Алтайск в одну сторону составит от 6 090 рублей при условии приобретения авиабилета на сайте авиакомпании.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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