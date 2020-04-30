Минобороны откажется от каракулевых шапок для генералов

Фото: realnoevremya.ru / Арсений Фавстрицкий

Министерство обороны завершило общественное обсуждение проекта поправок в президентский указ. Эти поправки должны закрепить отказ снабжать офицерский состав шапками из каракуля.

В документе речь идет о замене «шапок из каракуля с козырьком» на меховые. Согласно размещенному Минобороны уведомлению о его подготовке, указ готовится «в целях реализации решения президента», пишет BBC.

Новая норма должна вступить в силу уже в июле 2020 года.

Вопрос об отказе от каракуля уже обсуждался. Отмечалось, что офицеры Росгвардии, ФСО и ФСБ по-прежнему имеют право носить каракулевые шапки.