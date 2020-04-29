Минниханов рассказал участникам онлайн-концерта «Марафон детской песни», о чем мечтает сегодня

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к онлайн-концерту «Марафон детской песни». В эфире глава республики ответил на несколько вопросов ведущих мероприятия, победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Ивана Шуварова и Абдулахада Алижанова.

В частности, Минниханов рассказал, кем мечтал стать в детстве и о чем он мечтает сейчас. Так, президент республики поделился, что с раннего возраста интересовался техникой и поэтому собирался стать инженером. Он отметил, что стоило больше внимания уделять в школе химии и иностранным языкам.

Сегодня же у руководителя Татарстана другая мечта:

«Главная мечта — победить коронавирус и решить все нынешние экономические проблемы. Чтобы наши близкие были живы и здоровы. Очень важно, чтобы процветала наша республика и такие талантливые ребята не хотели куда-то уехать, а оставались здесь», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что президент республики принял сегодня участие во флешмобе «Детская мечта». Он рассказал, что в юные годы мечтал быть похожим на отца.