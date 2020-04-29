Известные татарстанцы рассказали, о чем мечтали в детстве

Минниханов мечтал быть похожим на отца, а Фишман — стать главой МИД

Сегодня проходит флешмоб «Детская мечта» — в честь Всемирного дня исполнения детских желаний. Суть его в том, что нужно опубликовать в Instagram свою детскую фотографию и поделиться историей о своей мечте из детства с хештегом #марафондетскихжеланий.

Одним из первых флешмоб поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов, который опубликовал фотографию со своим отцом — Нургали Миннихановичем.

«С отцом. Я мечтал быть похожим на него», — поделился президент.

Акцию поддержала и помощник главы РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, написав, что помнит две мечты из детства.

«Чтобы папа разрешил проколоть уши, а еще — стать министром иностранных дел России и урегулировать арабо-израильский конфликт. И то и другое еще впереди!» — пишет она.

Мечты о полицейских, следователях и поварах

Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов в детстве мечтал стать — внезапно — следователем, чтобы раскрывать преступления, как Шерлок Холмс. «Бороться за справедливость и защищать людей».

Похожей мечтой — стать милиционером и работать в уголовном розыске, как отец, — поделился глава Бугульминского района РТ Линар Закиров.

«Не ради геройства, а для того чтобы приносить людям пользу и вставать на их защиту», — подчеркнул глава района.

У директора Гарантийного фонда РТ Тимура Темиргалиева оказалось сразу две мечты. Первая — это построить огромный дом, где будут жить все бездомные собаки и кошки.

«Но еще я мечтал стать поваром. Мечта так и осталась детской мечтой, но на своей кухне я все-таки главный шеф», — написал он.

Дарья Пинегина