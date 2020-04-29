На бесплатном онлайн-курсе расскажут, как справляться с кризисом в автомобильной сфере

30 апреля в 15.00 для представителей автомобильного дела пройдет бесплатная онлайн-конференция, на которой расскажут, как адаптировать бизнес к новым экономическим реалиям. Видеоурок организован Министерством экономики Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства, проектом «Фабрика предпринимательства» и центром «Мой бизнес» по поручению президента республики Рустама Минниханова. Онлайн-трансляция запущена в рамках бесплатного курса для предпринимателей Татарстана «Фабрика PRO: Антикризис».

Спикеры конференции: собственник федеральной сети автосалонов «Автосеть.РФ» Руслан Абдулнасыров, предприниматель, совладелец сети автосервисов «АвтоЛига» Сергей Шубин, председатель Совета Директоров группы компаний «Bulatov Group», основатель проекта «Фабрика Предпринимательства», доктор экономических наук Айдар Булатов и основатель и совладелец сети магазинов «Rimzona» Денис Филиппов. В рамках онлайн-трансляции они затронут темы:

•Как меняется рынок автоуслуг в период кризиса?

•Какие новые услуги и сервисы возникают на авторынке в новых реалиях?

•Какие бизнес-модели оказались более устойчивы к кризису?

•Что будет с автоотраслью, когда кризис кончится?

•Как преодолеть кризис: возможности для автобизнеса в 2020 году.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Партнерский материал