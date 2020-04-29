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Казанские крановщики планируют водрузить Знамя Победы на стрелы башенных кранов

11:54, 29.04.2020
Казанские крановщики планируют водрузить Знамя Победы на стрелы башенных кранов
Фото: kazancat.ru.

Крановщики из Казани планируют почтить память фронтовиков, водрузив на башенные краны Знамя Победы.

Как рассказал крановщик Владимир Водолазов, он вывешивает Знамя Победы на стрелу своего крана уже пять лет. Однако только в этом году идея получила распространение. Водолазов предложил коллегам присоединиться к акции.

«По всей Казани стоят более пятидесяти кранов в разных точках города, и если каждый повесит красный флаг, то нас заметят. Я считаю, что даже небольшая такая акция способна объединить людей и сделать их добрее», — рассказал крановщик порталу Kazancat.ru.

Общество Татарстан
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