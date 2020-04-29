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За сутки выписана почти тысяча протоколов за нарушение самоизоляции в Татарстане

10:00, 29.04.2020
За сутки выписана почти тысяча протоколов за нарушение самоизоляции в Татарстане
Фото: оперштаб РТ

Полицейские Татарстана выписали за сутки 993 административных протокола за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

Всего с начала режима самоизоляции выявлено 15 976 правонарушений. Возбуждено 14 уголовных дел за обращение незарегистрированных лекарственных средств и подделку справок о работе. Приостановлена деятельность двух юридических лиц.

Также проверено 1 698 549 (58 395 за сутки) граждан и 1 643 435 (58 829 за сутки) транспортных средств. Из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 2 939 (131 за сутки) человек, других регионов страны 1 360 (333 за сутки) человек — им напомнили о необходимости соблюдать карантин в течение 14 дней.

Общество Татарстан
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