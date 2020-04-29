В Татарстане на майские праздники будут курсировать дополнительные пригородные поезда

Фото: Марат Мугинов

На майские праздники в Татарстане запустят дополнительные пригородные поезда.

Как сообщает пресс-служба исполкома, с 1 по 11 мая ежедневно будут ходить поезда: №6404 сообщением Казань — Арск (отправление в 8.15, прибытие в 9.57), №6407 сообщением Арск — Казань (отправление в 10.55, прибытие в 12.39), №6001 сообщением Казань — Тюрлема (отправление в 8.10, прибытие в 9.50), №6476 сообщением Тюрлема — Арск (отправление в 10.36, прибытие в 13.34), №6437 сообщением Арск — Казань (отправление в 17.00, прибытие в 18.48), №6355 сообщением Казань — Свияжск (отправление в 10.28, прибытие в 11.50), №6356 сообщением Свияжск — Казань (отправление в 14.20, прибытие в 15.35).

Подробное расписание пригородных поездов доступно по круглосуточному телефону +7 (937) 625-04-33, на сайте, в мобильном приложении «Пригород».