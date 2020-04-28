Новости общества

22:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане колцентры для пожилых за день принимают около 500 звонков

22:04, 28.04.2020
В Татарстане колцентры для пожилых за день принимают около 500 звонков

Казанский колцентр, помогающий пожилым и инвалидам, принимает в день около 500 звонков. Социальные службы помогают в покупке продуктов и лекарств, а также в оплате ЖКУ, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

В каждом районе республики создан такой колцентр. Сотрудники проводят консультации и принимают заявки. Далее они передаются работникам соцслужб.

Заявки от людей младше 65 лет передаются в волонтерские организации.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров