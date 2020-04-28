В Татарстане колцентры для пожилых за день принимают около 500 звонков
Казанский колцентр, помогающий пожилым и инвалидам, принимает в день около 500 звонков. Социальные службы помогают в покупке продуктов и лекарств, а также в оплате ЖКУ, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.
В каждом районе республики создан такой колцентр. Сотрудники проводят консультации и принимают заявки. Далее они передаются работникам соцслужб.
Заявки от людей младше 65 лет передаются в волонтерские организации.Общество Татарстан
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