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Рустам Минниханов пообщался с победительницами IX Европейской олимпиады по математике

12:21, 28.04.2020
Рустам Минниханов пообщался с победительницами IX Европейской олимпиады по математике
Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с ученицами казанского лицея №131, завоевавшими призовые места на Европейской олимпиаде по математике для девушек.

Олимпиада прошла в дистанционном формате. Российская сборная в составе четырех участниц получила три золотых и одну серебряную медаль. Две награды завоевали ученицы из Казани.

«Этот успех обязательно нужно закрепить. Ваши компетенции позволяют вам быть конкурентными на мировом уровне. Сегодня это очень важно», — сказал Минниханов.

Ранее президент РТ побывал на станции скорой медицинской помощи.

Общество Татарстан
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