Рустам Минниханов пообщался с победительницами IX Европейской олимпиады по математике
Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с ученицами казанского лицея №131, завоевавшими призовые места на Европейской олимпиаде по математике для девушек.
Олимпиада прошла в дистанционном формате. Российская сборная в составе четырех участниц получила три золотых и одну серебряную медаль. Две награды завоевали ученицы из Казани.
«Этот успех обязательно нужно закрепить. Ваши компетенции позволяют вам быть конкурентными на мировом уровне. Сегодня это очень важно», — сказал Минниханов.
Ранее президент РТ побывал на станции скорой медицинской помощи.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым