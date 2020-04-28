Рустам Минниханов пообщался с победительницами IX Европейской олимпиады по математике

Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с ученицами казанского лицея №131, завоевавшими призовые места на Европейской олимпиаде по математике для девушек.

Олимпиада прошла в дистанционном формате. Российская сборная в составе четырех участниц получила три золотых и одну серебряную медаль. Две награды завоевали ученицы из Казани.

«Этот успех обязательно нужно закрепить. Ваши компетенции позволяют вам быть конкурентными на мировом уровне. Сегодня это очень важно», — сказал Минниханов.

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