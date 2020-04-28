Стали известны подробности новых случаев заболевания коронавирусом в РТ

В Татарстане подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Шестеро пациентов госпитализированы, 59 из них проходят лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма. Семь случаев являются завозными, 58 имели контакт с больными.



По возрастным группам:

до 18 лет — 8,

от 18 до 30 — 12,

от 30 до 50 — 18,

от 50 до 60 — 12,

от 60 до 70 — 8,

от 70 до 80 — 4,

от 80 до 90 — 3.



Сводка по городам и районам:

Казань — 21,

Набережные Челны — 6,

Агрызский — 1,

Актанышский — 1,

Арский — 4,

Атнинский — 6,

Балтасинский — 3,

Дрожжановский — 3,

Елабужский — 5,

Зеленодольский — 3,

Нурлатский — 1,

Пестречинский — 1,

Сармановский — 1,

Тукаевский — 1,

Тюлячинский — 4,

Чистопольский — 4.



За сутки трое пациентов выздоровели — это два человека из Азнакаевского района, один — из Высокогорского района.

Всего на 28 апреля в Республике Татарстан зафиксировано 697 случаев.