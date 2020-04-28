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Стали известны подробности новых случаев заболевания коронавирусом в РТ

11:05, 28.04.2020
Стали известны подробности новых случаев заболевания коронавирусом в РТ

В Татарстане подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Шестеро пациентов госпитализированы, 59 из них проходят лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма. Семь случаев являются завозными, 58 имели контакт с больными.

По возрастным группам:
до 18 лет — 8,
от 18 до 30 — 12,
от 30 до 50 — 18,
от 50 до 60 — 12,
от 60 до 70 — 8,
от 70 до 80 — 4,
от 80 до 90 — 3.

Сводка по городам и районам:
Казань — 21,
Набережные Челны — 6,
Агрызский — 1,
Актанышский — 1,
Арский — 4,
Атнинский — 6,
Балтасинский — 3,
Дрожжановский — 3,
Елабужский — 5,
Зеленодольский — 3,
Нурлатский — 1,
Пестречинский — 1,
Сармановский — 1,
Тукаевский — 1,
Тюлячинский — 4,
Чистопольский — 4.

За сутки трое пациентов выздоровели — это два человека из Азнакаевского района, один — из Высокогорского района.

Всего на 28 апреля в Республике Татарстан зафиксировано 697 случаев.

Общество Татарстан
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