В Татарстане продолжат реконструкцию трассы М-7 и проектирование участка обхода Нижнекамска и Челнов

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В 2020 году продолжится реконструкция трассы М-7 между 735-м и 771-м километрами, проектируется участок обхода Нижнекамска и Набережных Челнов и мостовой переход через Каму в районе населенного пункта Соколка, отремонтированы более 150 км участков дорог. Об этом рассказал на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

В этом году построят более 50 км новых региональных автодорог, три путепровода и семь мостов, капитально отремонтируют 238 км дорог и четыре моста.

Также в рамках программы дорожных работ обеспечат подъездами с твердым покрытием шесть сельских населенных пунктов, которые построят с участием федерального бюджета.