Болельщики «Уфы» выразили недовольство итогами конкурса на лучший дизайн автобуса

Футбольный клуб «Уфа» представил обновленный дизайн своего клубного автобуса, выбранный после проведения конкурса среди болельщиков. Видео было опубликовано пресс-службой уфимцев в социальных сетях клуба.

Между тем болельщики «Уфы» выразили недовольство итогами конкурса на лучший дизайн клубного автобуса. Победителем был выбран вариант, в котором нарушены условия конкурса.

Изначально в требованиях к заданию значился пункт, по которому в дизайне должен быть изображен один из символов клуба (пчела или куница). У победившего варианта это условие не выполнено.

«Смысл в проведении конкурса? Где куница, пчела ? Показуха, одним словом», — написал один из болельщиков в «Инстаграм».

«Вы серьезно? Там люди бомбические варианты делали, кто-то заморачивался, сидел думал, рисовал. А вы просто взяли и наплевали на труды тех, кто реально хотел сделать крутой дизайн. Позор, дизлайк», — прокомментировал еще один из болельщиков клуба.

В конкурсе выиграл представитель компании, занимающейся дизайнерской деятельностью. Фанаты предположили, что победителя выбирали по лучшему коммерческому предложению, а не среди работ болельщиков. Некоторые из них посчитали выбор ангажированным со стороны руководителей клуба.