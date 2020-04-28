Больше половины россиян не ждут окончания самоизоляции раньше июня

Сервис «Работа.ру» провел опрос о том, когда россияне ожидают снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Выяснилось, что больше половины респондентов (61%) уверены, что самоизоляция будет снята не раньше июня.

Также 30% участников опроса ответили, что уверены, что ограничительные меры продлят до июля. Четверть опрошенных (24%) считают, что ограничения отменят в мае, передает RT-онлайн.

В опросе приняли участие 4 тысячи человек из всех регионов России.

