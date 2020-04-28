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Больше половины россиян не ждут окончания самоизоляции раньше июня

07:54, 28.04.2020 1
Больше половины россиян не ждут окончания самоизоляции раньше июня
Фото: realnoevremya.ru

Сервис «Работа.ру» провел опрос о том, когда россияне ожидают снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Выяснилось, что больше половины респондентов (61%) уверены, что самоизоляция будет снята не раньше июня.

Также 30% участников опроса ответили, что уверены, что ограничительные меры продлят до июля. Четверть опрошенных (24%) считают, что ограничения отменят в мае, передает RT-онлайн.

В опросе приняли участие 4 тысячи человек из всех регионов России.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:11
    Ооо, пошли вбросы. Типа народ смирился с тем, что сидеть будут дома без работы и без денег. Аууу. Ваши методички устарели. Народ в онлайне митинги собирает! Протестуют против нарушения Конституции. У людей без обьявления войны забрали право на ТРУД!!! Государство не несет никакой ответственности за граждан! Государство теперь сливает ДЕНЬ ПОБЕДЫ! И это повлечет за собой последствия и выводы. Государство убирает скрепы народа, историю, духовность, единение! То, что народ соединяет в государство. Политтехнологи. АУ!!! ваши ошибки выйдут боком! Очень дорого заплатите за них.
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