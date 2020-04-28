В Татарстане на восстановление освещения на улицах планируется потратить до 224,9 млн рублей
Татарстанский фонд газификации проводит тендер на восстановление освещения во всей республике. Начальная стоимость контракта составляет 224,9 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе принимались с 20 по 28 апреля. Сам аукцион пройдет сегодня, следует из сообщения на сайте госзакупок.
Работы намечены в большинстве районов республики. Из техзадания следует, что в Казани планируется демонтировать 279 кронштейнов и 322 светильника. В то же время запланирован монтаж 1 429 кронштейнов и 1 589 светильников.Общество Татарстан
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