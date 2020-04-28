Новости общества

04:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане на восстановление освещения на улицах планируется потратить до 224,9 млн рублей

04:29, 28.04.2020
В Татарстане на восстановление освещения на улицах планируется потратить до 224,9 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанский фонд газификации проводит тендер на восстановление освещения во всей республике. Начальная стоимость контракта составляет 224,9 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимались с 20 по 28 апреля. Сам аукцион пройдет сегодня, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Работы намечены в большинстве районов республики. Из техзадания следует, что в Казани планируется демонтировать 279 кронштейнов и 322 светильника. В то же время запланирован монтаж 1 429 кронштейнов и 1 589 светильников.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров