В Татарстане на восстановление освещения на улицах планируется потратить до 224,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанский фонд газификации проводит тендер на восстановление освещения во всей республике. Начальная стоимость контракта составляет 224,9 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимались с 20 по 28 апреля. Сам аукцион пройдет сегодня, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Работы намечены в большинстве районов республики. Из техзадания следует, что в Казани планируется демонтировать 279 кронштейнов и 322 светильника. В то же время запланирован монтаж 1 429 кронштейнов и 1 589 светильников.