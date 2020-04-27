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Минземимущество Татарстана продало Mercedes Benz S 450 за 490 тысяч рублей

23:12, 27.04.2020
Минземимущество Татарстана продало Mercedes Benz S 450 за 490 тысяч рублей

Минземимущество Татарстана отчиталось о результатах аукциона по продаже шести автомобилей, находившихся в собственности республики. Согласно документу, Mercedes Benz S 450 ушел единственному участнику торгов за 490 тысяч.

Автомобиль был выпущен в 2006 году, следует из материалов министерства.

Также почти за 1,2 млн рублей ушла Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска и микроавтобус Fiat Ducato за 272 тысячи рублей.

Еще на два Ducato и один ГАЗ-32213 заявок не поступило.

Общество Татарстан
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