ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок

По итогам первого квартала ВТБ и федеральная компания «Этажи» заключили рекордное количество ипотечных сделок — более 2,5 тыс. на 5,2 млрд рублей. Риелторская компания впервые стала лидером жилищных продаж банка.

В топ-5 регионов по числу проведенных сделок вошли Тюменская область, Красноярский край, Республика Татарстан, Новосибирская и Свердловская области. При этом клиенты чаще всего приобретали вторичную недвижимость — ее доля в общем объеме совершенных сделок составила 78%, остальные — квартиры в новостройках.

При этом 42% клиентов приобрели однокомнатные квартиры, 35% — двухкомнатные, еще 20% — трехкомнатные, остальные — квартиры 4 и более комнат. Средний размер ипотечного кредита по итогам квартала составил 2,1 млн рублей.

«Рынок готовой недвижимости занимает сейчас порядка 75% от всего жилого фонда страны. Риелторы стали его неотъемлемой частью и играют ключевую роль в развитии жилищной отрасли. Именно их экспертиза помогает клиентам подобрать объект, собрать документы и подготовить сделку. Активно работая с нашими партнерами, мы отмечаем коренную трансформацию профессии риелтора. Сейчас это высококлассные профессионалы, которые помогают клиентам улучшить их жилищные условия», — прокомментировал Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

«На мой взгляд, за интеграцией банковского ипотечного бизнеса и риелторских компаний большое будущее. Отмечу банк ВТБ, который последние несколько лет последовательно проводит политику максимальной лояльности к агентствам недвижимости, и как результат рост доли ВТБ на рынке и счастливые клиенты. Банк нашел удачный баланс между финансовой надежностью и гибкостью клиентского обслуживания во всех вопросах, именно это и позволяет нам наращивать объем совместных сделок», — отметил Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи».

ВТБ планомерно развивает сотрудничество с риелторским сообществом, включая формирование продуктивного диалога с крупнейшими игроками рынка недвижимости, Российской гильдией риелторов, профессиональными сообществами и другими участниками рынка.

Банк является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования России, выдавая каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% — до 1,74 трлн рублей. Всего за январь — март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть — до 190 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)

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