Минниханов призвал руководителей субъектов РФ укреплять межрегиональные связи

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня совещание с членами Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

В режиме видеоконференции участники совещания обсудили представленную информацию о проведенной Ассоциацией работе по сбору и анализу предложений о региональных мерах поддержки в связи с текущей санитарно-эпидемиологической и экономической ситуацией.

Так, с докладами выступили губернаторы и заместители губернаторов таких регионов, как Нижегородская, Калужская, Томская, Ульяновская области, республика Саха.

В ходе встречи глава Татарстана призвал руководителей субъектов РФ укреплять межрегиональные связи. Также участники обсудили возможные варианты мер поддержки, которые могут быть приняты на федеральном уровне по инициативе регионов, передает пресс-служба президента РТ.