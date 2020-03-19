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В Татарстане перенесли все спортивные мероприятия и закрыли спортшколы

14:23, 19.03.2020
В Татарстане перенесли все спортивные мероприятия и закрыли спортшколы
Фото: minsport.tatarstan.ru

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов подписал приказ «Об организации физкультурно-спортивной деятельности в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Татарстан».

Согласно ему, с 19 марта до особого распоряжения приостанавливаются занятия в спортивных школах, а также переносятся все международные, всероссийские и республиканские спортивные мероприятия.

«Мы оставляем возможность тренерам и спортсменам вести взаимодействие в онлайн-режиме по индивидуальным планам спортивной подготовки, а всем специалистам на этот период рекомендовали вести усиленную методическую работу по дальнейшему совершенствованию планов спортивной подготовки», — отметили в Минспорта.

Также там подчеркнули, что речи о закрытии спортивных объектов не идет.

Спорт Татарстан
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