В Татарстане перенесли все спортивные мероприятия и закрыли спортшколы

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов подписал приказ «Об организации физкультурно-спортивной деятельности в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Татарстан».



Согласно ему, с 19 марта до особого распоряжения приостанавливаются занятия в спортивных школах, а также переносятся все международные, всероссийские и республиканские спортивные мероприятия.

«Мы оставляем возможность тренерам и спортсменам вести взаимодействие в онлайн-режиме по индивидуальным планам спортивной подготовки, а всем специалистам на этот период рекомендовали вести усиленную методическую работу по дальнейшему совершенствованию планов спортивной подготовки», — отметили в Минспорта.

Также там подчеркнули, что речи о закрытии спортивных объектов не идет.