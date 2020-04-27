Маковецкий ответил на призывы проверить сериал «Зулейха...» на оскорбление чувств верующих

Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в сериале «Зулейха открывает глаза», ответил на призывы проверить киноленту на оскорбление чувств верующих.



Ранее депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.



По словам Маковецкого, «чувства истинно верующих оскорбить нельзя». «И, кроме всего прочего, это только кино», — отметил актер.

В Минкультуры сообщили, что фильм произведен без господдержки, а проведение религиоведческой экспертизы не является компетенцией ведомства, пишет РБК.

