Неиспользованные поездки по транспортным картам перенесут на следующий месяц, но не у всех

Неиспользуемый пополненный ресурс по льготным транспортным картам на апрель 2020 года будет перенесен на май текущего года. При этом ресурс можно перенести только, если в апреле вы не совершили ни одной поездки.

Ресурс будет перенесен через сервис «Отложенное пополнение». Для оплаты поездки необходимо предупредить кондуктора о том, что транспортная карта пополнена через сервис «Отложенное пополнение и необходимо записать ресурс через валидатор. Затем кондуктор снова должен приложить карту к устройству для списания суммы проезда, передает Комитет по транспорту.



По этому же принципу переносится ресурс по остальным действующим тарифным планам, за исключением билета длительного пользования.

