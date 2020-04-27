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Неиспользованные поездки по транспортным картам перенесут на следующий месяц, но не у всех

12:28, 27.04.2020
Неиспользованные поездки по транспортным картам перенесут на следующий месяц, но не у всех

Неиспользуемый пополненный ресурс по льготным транспортным картам на апрель 2020 года будет перенесен на май текущего года. При этом ресурс можно перенести только, если в апреле вы не совершили ни одной поездки.

Ресурс будет перенесен через сервис «Отложенное пополнение». Для оплаты поездки необходимо предупредить кондуктора о том, что транспортная карта пополнена через сервис «Отложенное пополнение и необходимо записать ресурс через валидатор. Затем кондуктор снова должен приложить карту к устройству для списания суммы проезда, передает Комитет по транспорту.

По этому же принципу переносится ресурс по остальным действующим тарифным планам, за исключением билета длительного пользования.

Общество Татарстан
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