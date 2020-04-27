В Казани будут судить застройщика

Фото: прокуратура РТ

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего предпринимателя, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как считает следствие, из-за несчастного случая по вине застройщика на объекте пострадал плотник. 3 сентября 2019 года во время сбора строительных инструментов произошло обрушение части конструкции металлической опалубки. Мужчина получил травму головы, переломы ребер и поясничного позвонка.

Свою вину предприниматель полностью признал. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани.

