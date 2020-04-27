Власти Казани перенесли парад Победы и салют 9 мая

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Исполком Казани перенес парад Победы и салют 9 мая до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, об этом сообщили в мэрии города.

На этой неделе ветеранов начнут поздравлять с 75 -летием Победы. Подарки им будут вручать дома либо в исполкоме города.

Ранее сообщалось, что салют состоится в день проведения мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который объявят позже.

