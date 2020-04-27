Власти Казани перенесли парад Победы и салют 9 мая
Исполком Казани перенес парад Победы и салют 9 мая до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, об этом сообщили в мэрии города.
На этой неделе ветеранов начнут поздравлять с 75 -летием Победы. Подарки им будут вручать дома либо в исполкоме города.
Ранее сообщалось, что салют состоится в день проведения мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который объявят позже.
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