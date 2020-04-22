В Татарстане перенесут праздничный салют в честь Дня Победы
В этом году праздничный салют в честь Дня Победы перенесут в целях профилактики распространения COVID-19.
Салют, который планировался 9 мая этого года, отменят, сообщили в оперштабе республики.
На решение о переносе салюта также повлияло введение ограничительных мер на передвижение граждан и транспорта.
Отмечается, что салют будет в день проведения мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которые объявят позже.
Ранее координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Гульнара Габдрахманова сообщила, что в Казани традиционный праздничный салют в честь Дня Победы пройдет, несмотря на запрет массовых мероприятий.
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