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В Татарстане перенесут праздничный салют в честь Дня Победы

21:21, 22.04.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
В Татарстане перенесут праздничный салют в честь Дня Победы
Фото: realnoevremya.ru

В этом году праздничный салют в честь Дня Победы перенесут в целях профилактики распространения COVID-19.

Салют, который планировался 9 мая этого года, отменят, сообщили в оперштабе республики.

На решение о переносе салюта также повлияло введение ограничительных мер на передвижение граждан и транспорта.

Отмечается, что салют будет в день проведения мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которые объявят позже.

Ранее координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Гульнара Габдрахманова сообщила, что в Казани традиционный праздничный салют в честь Дня Победы пройдет, несмотря на запрет массовых мероприятий.

Общество Татарстан
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