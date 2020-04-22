В Татарстане перенесут праздничный салют в честь Дня Победы

В этом году праздничный салют в честь Дня Победы перенесут в целях профилактики распространения COVID-19.

Салют, который планировался 9 мая этого года, отменят, сообщили в оперштабе республики.

На решение о переносе салюта также повлияло введение ограничительных мер на передвижение граждан и транспорта.

Отмечается, что салют будет в день проведения мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которые объявят позже.

Ранее координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Гульнара Габдрахманова сообщила, что в Казани традиционный праздничный салют в честь Дня Победы пройдет, несмотря на запрет массовых мероприятий.

