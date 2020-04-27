Более девяти тысяч ветеранов получили выплаты от правительства России и Татарстана

В Казани 9 164 ветерана войны (из них 596 фронтовиков), инвалидов, тружеников тыла, вдов получили единовременные выплаты от правительства России и Татарстана. Участникам войны перечислили в общей сложности по 110 тыс. рублей, а вдовам — по 80 тыс. рублей.

На этой неделе начинаются поздравления ветеранов с 75 -летием Победы. Подарки им будут вручать дома, либо в исполкоме. Юбилейную медаль к 75-летию Победы получат более 8,6 тыс. татарстанцев.

Ранее сообщалось, что ветераны получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников.

