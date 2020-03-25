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Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников

16:26, 25.03.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

По его словам, выплаты в размере 75 и 50 тыс. рублей должны быть направлены ветеранам и труженикам тыла уже в апреле.

«Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла — 75 и 50 тысяч рублей соответственно — должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного. Уже в апреле», — заявил глава государства в ходе обращения.

Напомним, Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы. Выплаты должны были производиться в мае 2020 года.

Кроме того, в Татарстане по поручению президента республики Рустама Минниханова ветераны получат еще 25 тыс. рублей. Таким образом, каждый участник Великой Отечественной войны в Татарстане в этом году получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова ранее сообщала, что единовременные выплаты начнут поступать с 1 апреля.

ОбществоВласть Татарстан
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