Нападающий Максим Майоров покинет «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров покинет уфимский клуб в нынешнее межсезонье, сообщает издание «Горобзор».

В Уфе не намерены продлевать соглашение с хоккеистом, выступавшим в команде с 2015 года. Его действующий контракт с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года и он станет неограниченно свободным агентом.

Ранее представитель Майорова агент Александр Черных сообщил, что хоккеист, скорее всего, покинет уфимский клуб. В минувшем сезоне нападающий сыграл за «Салават Юлаев» 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Напомним, уфимцы все еще не определились с кандидатурой главного тренера на следующий сезон. Накануне нынешний наставник клуба рассказал о ходе переговоров с «Салаватом Юлаевым».