Майоров может покинуть «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров может покинуть уфимский клуб. Об этом сообщил представитель хоккеиста агент Александр Черных, отвечая на вопрос о его возможном уходе.

«Да, такое может быть. Мы будем обсуждать это с «Салаватом Юлаевым». По нему нам не было сказано, что не будут продлевать контракт, ответа «искать новый клуб» мы пока не получали», — сказал Черных.

При этом он отметил, что сам Майоров был бы не против остаться в нынешнем клубе. В минувшем сезоне нападающий сыграл за «Салават Юлаев» 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков. За уфимский клуб он выступает с 2015 года.

Напомним, ранее стало известно, что «Салават Юлаев» обнародует имя главного тренера на следующий сезон до 20 апреля.

По словам агента Александра Черных, руководство уфимцев намерено продлить контракт с защитником Павлом Коледовым. Еще один игрок обороны Михаил Пашнин, а также нападающий Александр Бурмистров ожидают разрешения ситуации с главным тренером.

Между тем руководство «Салавата Юлаева» рассматривает четырех кандидатов на замену нападающего Линуса Умарка.