В Башкирии предложили создать свой Иннополис

Фото: Максим Платонов

Уфимский экономист Рустем Шайахметов предложил создать в Башкирии центр инновационных технологий, в котором будут проводиться исследования в сфере генетики. В «башкирском Иннополисе» можно обучать будущих специалистов по биотехнологиям и айтишников.

«Я считаю, нам надо учиться у наших предшественников, создавших в 30—40-е годы в Башкортостане нефтегазовый и машиностроительный комплексы, которые сформировали современные лидерские позиции в этой сфере. В настоящее время, чтобы сформировать лидерские позиции в сфере генных технологий — инновационном будущем, нужны новые проекты.

В развитых странах уже создаются технологии выращивания искусственного мяса, органов человека, активно развивается фармакогенетика, биоинформатика. В обозримом будущем мы будем пользоваться всем этим. Но будет ли эта продукция произведена в нашей республике или мы будем покупать импорт или продукцию других регионов, зависит от нас.

В развитых странах уже создаются технологии выращивания искусственного мяса, органов человека, активно развивается фармакогенетика, биоинформатика. Фото biomolecula.ru

Если мы не будем вкладывать в наше успешное будущее, его и не будет. Надо не завидовать успешным соседям, а используя их опыт, создавать и реализовывать новые проекты.

Я думаю, если мы сумеем успешно реализовать проект, создающий прорывные технологии, используя генное редактирование, формирующий новую экономику Башкортостана, то будет создан город будущего», — считает эксперт.

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