Главный детский инфекционист Минздрава назвал до какого числа необходимо продлить самоизоляцию

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Власти должны продлить режим самоизоляции минимум до 12 мая, уверен главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

«До 12 мая вполне целесообразно было бы продолжить режим самоизоляции. Ну а дальше, после 12-го, смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают», — сказал эксперт в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1".

Лобзин также подчеркнул, что режим самоизоляции не будет длиться до изобретения вакцины. «Нет, не будет этого вечно, есть законы, биологические, если угодно, эпидемиологические, которые говорят, что этого не будет», — пояснил медик.

В этой же передаче сообщалось, что в ближайшие дни президент РФ Владимир Путин объявит о своем решении по вопросу продления карантина. Возможно, это будет сделано во вторник, 28 апреля. На этот день у главы государства назначено совещание с регионами.