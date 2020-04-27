Татарстан готов потратить на повышение производительности труда предприятий республик до 15 млн рублей
Государственное автономное учреждение «Центр энергосберегающих технологий Татарстана при Кабинете министров» выделит до 15 млн рублей на реализацию проектов повышения производительности труда предприятий с использованием инструментов бережливого производства.
Заявки на участие принимаются до 8 мая. Об итогах конкурса будет
известно 12 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Из документации известно, что в программу попадут предприятия, включенные в региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Кроме того, они должны соответствовать следующим критериям: выручка от 400 млн до 30 млрд рублей за предыдущий год; предприятие входит в приоритетные отрасли, доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не выше 25%; юридическая регистрация компании на территории Татарстана. Цель — создание потоков-образцов, представляющих собой результат оптимизации производственных и вспомогательных процессов.
Ранее «Центр энергосберегающих технологий» выделил 3,75 млн рублей на повышение производительности на таких предприятиях как ООО «Тукаевский племрепродуктор», «Набережночелнинский инкубатор», «Агросила Челны — МПК».ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
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