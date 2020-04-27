Татарстан готов потратить на повышение производительности труда предприятий республик до 15 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Государственное автономное учреждение «Центр энергосберегающих технологий Татарстана при Кабинете министров» выделит до 15 млн рублей на реализацию проектов повышения производительности труда предприятий с использованием инструментов бережливого производства.

Заявки на участие принимаются до 8 мая. Об итогах конкурса будет

известно 12 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Из документации известно, что в программу попадут предприятия, включенные в региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Кроме того, они должны соответствовать следующим критериям: выручка от 400 млн до 30 млрд рублей за предыдущий год; предприятие входит в приоритетные отрасли, доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не выше 25%; юридическая регистрация компании на территории Татарстана. Цель — создание потоков-образцов, представляющих собой результат оптимизации производственных и вспомогательных процессов.

Ранее «Центр энергосберегающих технологий» выделил 3,75 млн рублей на повышение производительности на таких предприятиях как ООО «Тукаевский племрепродуктор», «Набережночелнинский инкубатор», «Агросила Челны — МПК».