Новости спорта

18:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Агент: Воронин из «Адмирала» перейдет в «Ак Барс»

18:45, 26.04.2020
Агент: Воронин из «Адмирала» перейдет в «Ак Барс»
Фото: vk.com/hcadmiral

Нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин в нынешнее межсезонье перейдет в казанский «Ак Барс». Об этом сообщил представитель хоккеиста агент Шуми Бабаев.

26-летний форвард достанется на правах неограниченно свободного агента. Клуб «Адмирал», за который выступал Воронин, снялся со следующего чемпионата КХЛ после отказа региональных властей финансировать команду.

В прошедшем сезоне нападающий провел в регулярном первенстве КХЛ 58 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров