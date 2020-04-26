Агент: Воронин из «Адмирала» перейдет в «Ак Барс»

Нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин в нынешнее межсезонье перейдет в казанский «Ак Барс». Об этом сообщил представитель хоккеиста агент Шуми Бабаев.

26-летний форвард достанется на правах неограниченно свободного агента. Клуб «Адмирал», за который выступал Воронин, снялся со следующего чемпионата КХЛ после отказа региональных властей финансировать команду.

В прошедшем сезоне нападающий провел в регулярном первенстве КХЛ 58 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков.

