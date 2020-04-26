Казанский студент из Казахстана рассказал, как выбирался из России

Фото: lada.kz / Тимур Кетебаев

Студент казанского вуза Тимур Кетебаев рассказал, как он возвращался в родной Казахстан и почему до границ родины ему пришлось идти пешком.

Юноша сообщил, что доехал из Казани до Орска. Оттуда группу казахских студентов довезли на автобусе до российского погранпоста. Однако за ними не прислали автобуса или машины и ребятам пришлось идти около 5 км пешком по нейтральной полосе.

«Когда мы уже дошли до границы, нас не пускали никуда и держали за воротами три часа на холоде, без объяснения причин. В итоге, нас решили впустить, взяли анализы на вирус и посадили в автобус, сказали, что мы никуда не поедем еще примерно часа четыре», — приводит слова студента издание «Лада».

Пожаловался Кетебаев и на содержание в общежитии в городе Актобе, куда их поместили на карантин. Он упомянул о тараканах, несъедобном питании и единственном на все здание душе.

В пятницу 25 студентов развезли из приграничного города по домам и обязали оставаться на карантине 2 недели.