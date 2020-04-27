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РСМ перенес фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который должен был пройти в Казани

00:37, 27.04.2020
РСМ перенес фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который должен был пройти в Казани
Фото: kzn.ru

Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который должен был пройти с 24 по 30 июня 2020 года в Казани, переносится на июнь 2021 года. Об этом сообщается на сайте Российского союза молодежи.

Участие в Фестивале примут более 1500 участников, волонтеров, организаторов, экспертов и почетных гостей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. В рамках Фестиваля пройдут конкурсная, образовательная и деловая программы.

Ранее Татарстан стал лидером среди регионов РФ по эффективности реализации молодежной политики.

ОбществоКультура Татарстан
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