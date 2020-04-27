РСМ перенес фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который должен был пройти в Казани

Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который должен был пройти с 24 по 30 июня 2020 года в Казани, переносится на июнь 2021 года. Об этом сообщается на сайте Российского союза молодежи.

Участие в Фестивале примут более 1500 участников, волонтеров, организаторов, экспертов и почетных гостей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. В рамках Фестиваля пройдут конкурсная, образовательная и деловая программы.

Ранее Татарстан стал лидером среди регионов РФ по эффективности реализации молодежной политики.