Татарстан оказался регионом-лидером по эффективности реализации молодежной политики

Татарстан второй год подряд занимает первое место в ПФО и первое среди всех регионов России по эффективности реализации молодежной политики.

Республика является абсолютным лидером рейтинга за 2019 год Федерального агентства по делам молодёжи, посвящённого эффективности региональных органов исполнительной власти, которые реализуют государственную молодежную политику.

По итогам прошлого года делегация Татарстана приняла участие в окружных форумах Росмолодежи с выполнением или перевыполнением квоты в ПФО (iВолга) и СФО. Татарстанцы победили во Всероссийских проектах и конкурсах: «Молодой предприниматель», «Российская студенческая весна», Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики и заняли первое место в рейтинге Молодежных правительств России.

Также в республике прошло большое количество мероприятий международного уровня. Кроме того, в Татарстане есть реестр молодежных НКО и их поддержка в виде субсидии из республиканского бюджета.

При поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана 97 региональных молодежных проекта привлекли 93,8 млн. рублей дополнительного финансирования, сообщили в ведомстве.