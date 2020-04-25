Защитник СКА Земченок не перейдет в «Ак Барс»

Защитник СКА Артем Земченок может перейти в магнитогорский «Металлург», сообщает журналист Алексей Шевченко.

Ранее на хоккеиста претендовал «Ак Барс», но игрок решил не переходить в казанский клуб.

«Земченок будет выступать за магнитогорский «Металлург». Он предпочел «Магнитку», потому что туда приехал Стилльман, с которым он работал», — сказал Шевченко.

Вместе со Стилльманом 28-летний защитник успешно работал в «Адмирале», откуда в свое время пошел на повышение в СКА.



Напомним, ранее стало известно, что нападающий Михаил Фисенко решил остаться в «Ак Барсе», несмотря на интерес со стороны омского «Авангарда».