Загитова и Медведева попали на обложку книги «Стальные девочки»

Фото: David J. Phillip / AP (meduza.io)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева попали на обложку новой книги заслуженного мастера спорта СССР, а ныне спортивного журналиста Елены Вайцеховской. Об этом автор сообщила в своем фейсбуке.

«В любых неприятных изгибах судьбы всегда есть свои плюсы. Если бы я внезапно не получила в ноябре два полностью свободных от каких бы то ни было рабочих обязательств месяца, я не сделала бы множества других гораздо более значимых и интересных вещей»., — написала Вайцеховская.

Новая книга называется «Стальные девочки» и ее обложка украшена фотографией российских фигуристок Загитовой и Медведевой с пьедестала на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Содержание и дата выхода книги пока остается неизвестной.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов, в котором Загитова опустилась на восьмую строчку.