В МЧС Татарстана рассказали подробности о севшем на мель теплоходе

В Татарстане теплоход «Волгонефть «ВН-249»" с нефтепродуктами сел на мель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об инциденте, который произошел вчера, поступило сегодня от дежурного диспетчера Казанского района водных путей. Судно следовало по маршруту Агидель — Ростов на Дону. Пассажиров не было, состав экипажа составляет 14 человек.

Произошла посадка теплохода на мель, потеря осадки в носовой части 30 с. Отмечается, что препятствий для безопасного судоходства нет, повреждений корпуса, водотечности и розлива нефтепродуктов тоже.

«Снятие теплохода с мели будет осуществлять судовладелец, ожидается прибытие теплохода-толкача (ОТ)", -подчеркнули в МЧС.

Ранее о том, что в Татарстане на Каме теплоход сел на мель, сообщили СМИ.