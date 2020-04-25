Новый сезон шоу «Голос.Дети» выиграла Олеся Казаченко из Подмосковья
Накануне завершился седьмой сезон шоу «Голос.Дети». Его победителем стала Олеся Казаченко из подмосковного Ногинска.
Девочка выступала за команду наставника Басты. На финале она исполнила песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». За Олесю проголосовали 35,7% зрителей.
Софья Туманова (Новосибирск) из команды Валерия Меладзе получила 32,7%, а Артем Фокин (Севастополь) из команды Полины Гагариной — 31,6%.
Лучшим наставником сезона стал Баста.ОбществоКультура
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