Режиссер «Зулейхи»: историческое кино в Казани снимать трудно

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин рассказал, что снимать сцены в Казани было нелегко. Город почти не сохранил нетронутых исторических видов.

В интервью Андрею Кузьмину режиссер пояснил, что подбирать локации пришлось по крупицам.

«Казань — красивая, но историческое кино в ней снимать трудно. Потому что, кроме Кремля и каких-то отдельных улиц, мало что сохранилось», — сказал Анашкин.

Он добавил, что ожидал увидеть в Казани восточный город и напоминающие сказки пейзажи. Столица Татарстана же оказалась современным мегаполисом.