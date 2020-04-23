Режиссер «Зулейхи...» рассказал, что стремился показать в сериале

Фото: кадр из фильма

Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» стремились создать историю о прощении и о героине, способной преодолеть невзгоды и остаться человеком, рассказал режиссер киноленты Егор Анашкин.

«Мы снимали сериал о силе человеческого духа. Человек способен многое преодолеть и остаться при этом человеком. Он способен любить и прощать. И [этот фильм] о том, что даже забитая татарская девушка может найти в себе внутренние душевные ресурсы, проснуться, открыть глаза, стать личностью и простить своих врагов», — рассказал режиссер.

По его мнению, книга Яхиной пользуется большой популярностью потому что в ней затронуты универсальные проблемы. Анашкин подчеркнул, что ему также было важно показать историю трагедии и драмы татарского народа, передает «Татар-информ».

Напомним, первые пять эпизодов драмы «Зулейха открывает глаза» со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года).

