Режиссер «Зулейхи...» рассказал, что стремился показать в сериале
Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» стремились создать историю о прощении и о героине, способной преодолеть невзгоды и остаться человеком, рассказал режиссер киноленты Егор Анашкин.
«Мы снимали сериал о силе человеческого духа. Человек способен многое преодолеть и остаться при этом человеком. Он способен любить и прощать. И [этот фильм] о том, что даже забитая татарская девушка может найти в себе внутренние душевные ресурсы, проснуться, открыть глаза, стать личностью и простить своих врагов», — рассказал режиссер.
По его мнению, книга Яхиной пользуется большой популярностью потому что в ней затронуты универсальные проблемы. Анашкин подчеркнул, что ему также было важно показать историю трагедии и драмы татарского народа, передает «Татар-информ».
Напомним, первые пять эпизодов драмы «Зулейха открывает глаза» со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года).
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