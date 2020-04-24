Андрей Марков: «Лучшие русские защитники — Проворов, Сергачев и Яруллин»

Бывший защитник «Ак Барса» и клуба НХЛ «Монреаль Канадиенз» Андрей Марков поделился своей версией тройки лучших российских хоккеистов в стране. Именитый спортсмен в число троих отметил воспитанника нижнекамского хоккея Михаила Сергачева и игрока «Ак Барса» Альберта Яруллина.

«Из тех, кто выступает в НХЛ, мне нравятся Иван Проворов и Михаил Сергачев. Молодые, перспективные. Если они будут и дальше так продолжать, то их ждет большое будущее.

Если брать здесь, в России, то на ум приходит много вариантов. Но пусть будет Альберт Яруллин из «Ак Барса», — сказал Марков.

Ранее Яруллина в числе лучших защитников в КХЛ отметил нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен.

Напомним, на днях Марков объявил о завершении профессиональной карьеры. Прошедший сезон он провел в ярославском «Локомотиве» и отметился 7 (1+6) набранными очками. Ранее Марков два сезона выступал за казанский «Ак Барс», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ защитник 17 лет играл за «Монреаль Канадиенс» — с 2000 по 2017 год.