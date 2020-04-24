В Казани 20% вызовов скорой поступают из-за подозрений на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани работают специальные бригады скорой помощи, которые выезжают на вызовы по возможному заражению коронавирусом. Таких вызовов поступает около 20% от общей массы.

«Около 20% вызовов скорой помощи — это пациенты с симптомами ОРЗ, температурой, подозрением на коронавирус. С подтвержденным коронавирусом — около 5—10%, это те, кто лечится на дому и почувствовал какое-то ухудшение», — приводит «Татар-информ» слова заместителя главврача станции скорой помощи по медицинской части Дины Валиевой.

Всего в сутки на станцию скорой помощи поступает порядка 2 тысяч звонков, а к больным выезжают 1,2 тысячи раз. По словам Валиевой, из 80 бригад скорой восемь специально оборудованы для перевозки больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.