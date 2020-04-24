Путин вспомнил, как с главой КАМАЗа занимался выходом из кризиса 2008—2009 годов

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-совещании о ситуации в автомобильной промышленности вспомнил, как он с главой КАМАЗа Сергеем Когогиным занимался выходом из кризиса 2008—2009 годов.

«Мы с вами, действительно, еще в 2008—2009 годах занимались выходом из кризиса, я помню прекрасно все наши дискуссии, помню те меры, которые мы тогда отработали. По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, он, если честно, мало чем отличается от того периода», — сказал Путин.

По его словам, сегодняшняя ситуация с коронавирусом сложнее, чем была ситуация в 2008—2009 годах.