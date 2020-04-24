В Казани заболеваемость ОРВИ вдвое ниже эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ в Казани снижалась всю неделю. На сегодня этот показатель составляет 50% от эпидпорога.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения министерства по Казани Владимир Жаворонков.

Он также сообщил, что в столице Татарстана все провизорные госпитали и учреждения, рассчитанные на прием больных с коронавирусом, работают с «запасом прочности», сообщается на сайте мэрии Казани. То есть в них сохраняется большое количество свободных коек.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане из больниц выписаны еще 11 человек, излечившихся от COVID-19. Таким образом всего в республике выздоровели 37 человек.