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ЦБ будет рассматривать снижение ставки как основной вариант

12:22, 17.04.2020 1
ЦБ будет рассматривать снижение ставки как основной вариант
Фото: wikipedia.org / NVO

Глава банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ на предстоящем совете директоров основным вариантом рассмотрит снижение ключевой ставки.

«Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать, — это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать его в разных экономических сценариях, и в том числе, какого размера шаги могут быть предприняты», — заявила она.

По словам Набиуллиной, повышение ставки — маловероятный исход событий, все детали будут рассмотрены через неделю, передает «РИА Новости».

Напомним, что следующее заседание пройдет в следующую пятницу, 24 апреля.

20 марта совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

ЭкономикаОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:41
    ставка ЦБ 6% , а банки выдают кредитов под 15-17%.почему их не наказывют?
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