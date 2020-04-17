ЦБ будет рассматривать снижение ставки как основной вариант

Глава банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ на предстоящем совете директоров основным вариантом рассмотрит снижение ключевой ставки.

«Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать, — это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать его в разных экономических сценариях, и в том числе, какого размера шаги могут быть предприняты», — заявила она.

По словам Набиуллиной, повышение ставки — маловероятный исход событий, все детали будут рассмотрены через неделю, передает «РИА Новости».

Напомним, что следующее заседание пройдет в следующую пятницу, 24 апреля.

20 марта совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

