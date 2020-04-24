Казанский бизнес сербского инвестора обанкротили кредиторы

Фото: Максим Платонов

ООО «Дом на Проломной» обанкротили

История с банкротством ООО «Дом на Проломной» завершается спустя несколько лет после того, как остановилась его деятельность. Наконец-то опубликовано решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу ООО «Дом на Проломной»: ответчик признается несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство сроком на 5 месяцев. По истечении двух месяцев с момента публикации должен быть закрыт реестр требования кредиторов, отменяются все доверенности, выданные должником ранее.

Судебное заседание, на котором рассмотрят отчет конкурсного управляющего, назначено на 22 сентября 2020 года.

Опубликовано решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу ООО «Дом на Проломной». Фото Максима Платонова

Ранее было объявлено о том, что крупнейшие кредиторы «Дома на Проломной» — его бывший подрядчик ООО «Научно-производственная фирма «Рекон» и ФНС — требовали выплатить им в общей сложности около 5 миллионов рублей (3,33 млн долгов земельного налога, и еще 1,5 млн требовал выплатить подрядчик). Изначальный иск подавал «Рекон», ФНС присоединилась со своими требованиями позже.

Несколько недель назад кредиторы на общем собрании решили не заниматься процедурой оздоровления и не вводить внешнее управление компанией. Решено было коллективно банкротить должника.



К 2016 году оба дома были разрушены еще сильнее, чем до «реставрации», и Минкульт подал в суд на «Дом на Проломной» за неисполнение обязательств. Фото kazanreporter.ru

Несостоявшиеся отношения с сербским инвестором

ООО «Дом на Проломной» создавалось 11 лет назад: мэрия Казани и инвестор из Сербии Видан Михайилович в 2009 году собирались восстанавливать два исторических дома на улице Баумана. Особняки должны были быть готовы к Универсиаде, но в силу причин личного характера Михайилович заниматься проектом перестал довольно быстро. В итоге к 2016 году оба дома были разрушены еще сильнее, чем до «реставрации», и Минкульт подал в суд на «Дом на Проломной» за неисполнение обязательств. На компанию наложили штраф, а в 2017-м перевели здания снова в собственность города.

Система «СПАРК-Интерфакс» сейчас показывает, что счета компании заблокированы. Михайилович продолжает оставаться ее бенефициаром с долей в 51%.



Людмила Губаева