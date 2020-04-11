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Кредиторы казанского «Дома на Проломной» решили банкротить компанию

22:28, 11.04.2020
Кредиторы казанского «Дома на Проломной» решили банкротить компанию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На собрании кредиторов казанского ООО «Дом на Проломной» принято решение подать на окончательное банкротство компании.

Согласно сообщению временного управляющего, кредиторы выступили против процедур оздоровления и внешнего управления и проголосовали за третий вариант — банкротство.

Ранее «Реальное время» писало, что процедура наблюдения в компании была введена по иску ООО «Научно-производственная фирма «Рекон» — бывшего подрядчика «Дома на Проломной». Компания требует выплатить ей 1,5 млн рублей.

Напомним, еще перед Универсиадой власти Казани создали компанию вместе с сербским инвестором Виданом Михайловичем. «Дом на Проломной» основан для конкретной цели — реставрировать два исторических здания на улице Баумана. Однако из-за личной трагедии бизнесмен перестал вкладываться в проект, и за 7 лет оба объекта пришли в еще больший упадок. Тогда татарстанским властям пришлось через суд отнять здания у компании.

НедвижимостьБизнес Татарстан
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