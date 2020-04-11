Кредиторы казанского «Дома на Проломной» решили банкротить компанию
На собрании кредиторов казанского ООО «Дом на Проломной» принято решение подать на окончательное банкротство компании.
Согласно сообщению временного управляющего, кредиторы выступили против процедур оздоровления и внешнего управления и проголосовали за третий вариант — банкротство.
Ранее «Реальное время» писало, что процедура наблюдения в компании была введена по иску ООО «Научно-производственная фирма «Рекон» — бывшего подрядчика «Дома на Проломной». Компания требует выплатить ей 1,5 млн рублей.
Напомним, еще перед Универсиадой власти Казани создали компанию вместе с сербским инвестором Виданом Михайловичем. «Дом на Проломной» основан для конкретной цели — реставрировать два исторических здания на улице Баумана. Однако из-за личной трагедии бизнесмен перестал вкладываться в проект, и за 7 лет оба объекта пришли в еще больший упадок. Тогда татарстанским властям пришлось через суд отнять здания у компании.НедвижимостьБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым