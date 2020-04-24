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Из Таиланда продолжат эвакуировать жителей Татарстана

11:43, 24.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Из Таиланда продолжат эвакуировать жителей Татарстана
Фото: Реальное время

В воскресенье, 26 апреля, в Самару доставят туристов из Бангкока. На борту также будут находиться жители Татарстана.

Рейс из Таиланда намечен на 26 апреля в 19:30 по местному времени. На борту воздушного судна, помимо татарстанцев, будут находиться граждане России из Иркутской области, Красноярского края, Бурятии, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Башкирии и Удмуртии.

Ранее 111 прилетевших из Таиланда российских туристов разместили в санатории «Ливадия».

Общество Татарстан
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